Mike Ward en Cour suprême: Jérémy Gabriel accepte la décision

Jérémy Gabriel aurait préféré que la demande d’appel de Mike Ward ne soit pas autorisée. Il accepte, toutefois, la décision de la Cour suprême.

«J’aurais préféré voir ce dossier clos définitivement. Je souligne, cependant, l’importance de permettre à M. Ward de pouvoir faire valoir ses points à nouveau», a-t-il indiqué, dans un communiqué de presse émis jeudi en milieu d’après-midi.

«Après plusieurs années de débats sur le sujet et après avoir entendu maintes opinions, le plus haut tribunal de notre pays tranchera finalement sur la question du délicat contrepoids à faire entre la liberté d’expression artistique et le droit à la dignité», a-t-il ajouté

Jérémy Gabriel a tenu à réitérer sa pleine confiance au travail extraordinaire accompli par la Commission des droits de la Personne et des droits de la Jeunesse qui a piloté le dossier depuis 2012.