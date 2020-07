Quoi regarder à la télé vendredi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 31 juillet:

«Mensonges»

Le cadavre de l’ancien criminel Igor Langof est retrouvé ligoté à une chaise. La découverte d’une statuette sur les lieux pourrait orienter l’enquête. Dans le même temps, Julie (Fanny Mallette) doute de la réelle volonté de l'État-major d'investiguer sur le réseau de pédophiles qu’elle croit avoir mis au jour. Vendredi, 14 h, TVA.

«Nurses : états de grâce»

Deux épisodes en rafale pour débuter cette nouvelle série qui raconte le quotidien de Grace (Tiera Skovbye), Ashley (Natasha Calis), Keon (Jordan Johnson-Hinds), Nazneen (Sandy Sidhu) et Wolf (Donald MacLean Jr.), infirmières et aides-soignants à l’Hôpital St. Mary’s. Vendredi, 13 h, Séries Plus.

«La famille»

Ancien membre de la mafia new-yorkaise, Giovanni Manzoni (Robert de Niro) est placé sous la protection du FBI et s’installe avec sa femme (Michelle Pfeiffer) et ses enfants dans un petit village de Normandie, en France. Mais les bonnes vieilles habitudes vont vite reprendre le dessus. Vendredi, 15 h, MOI ET CIE.

«Cher Olivier»

Les problèmes d'alcool d'Olivier (Benoît Brière) et sa passion pour les femmes ont raison de sa relation avec Alys Robi (Annie Dufresne). Il rejoint alors son père et sa mère, avant de partir en tournée avec la troupe de Jean Grimaldi (Michel Comeau). Vendredi, 16 h, ARTV.

«Sur le pouce»

Deux épisodes en rafale dans lesquels Benoît Roberge visite d’abord l’Estrie avec des arrêts à la Cantine du lac à Magog, et Chez Charlie à Sherbrooke. Il se rend ensuite chez Archie à Yamachiche, fait un stop chez Auger à Grand-Mère, et finit au casse-croute C’si bon, à Shawinigan-Sud. Vendredi, 18 h, Zeste.

«Mommy»

Diane (Anne Dorval), veuve monoparentale, recueille son fils Steve (Antoine Olivier Pilon), hyperactif et impulsif. Leur quotidien est fait de confrontations, mais l’arrivée de l’énigmatique voisine, Kyla (Suzanne Clément), va apporter un certain équilibre ponctuel. Un film de Xavier Dolan. Vendredi, 19 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«Les super prédateurs des mers»

De la Patagonie à l’Afrique du Sud, ce documentaire nous montre les stratégies de chasse des prédateurs des océans, que ce soit les baleines qui organisent des chasses collectives ou des orques qui s’unissent pour encercler des bancs de poissons. Vendredi, 21 h, TV5.