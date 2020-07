CHARRON, Guy





C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Guy Charron survenu à Laval, le 7 juin 2020 à l'âge de 81 ans.Guy était un homme d'une force et résilience extraordinaires, sa vie était une vie de générosité, d'hospitalité et de véritable amitié.Il nous manquera beaucoup.Il laisse dans le deuil son épouse bien- aimée Marie-Andrée Laganière, sa fille Nathalie (Charles), son fils Jason, sa petite fille Emmanuelle, son frère Serge (Lisette), son beau-frère Yves (Monique), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel des soins au CHSLD St-Jude pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en mémoire de Guy à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.Les funérailles auront lieu le lundi 3 août 2020 à 11 heures en l'église Saint-Sylvain située au 750 boulevard Saint-Sylvain à Laval.La famille vous accueillera dès 10h30.En raison des circonstances actuelles et afin de se conformer aux directives de la santé publique, le port du masque est obligatoire et le maintien de la distanciation physique est recommandée.