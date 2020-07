À bas la violence !

Je trouve effrayant ce qui s’est passé aux États-Unis quand un homme noir a été tué en pleine rue par un policier qui l’a littéralement étouffé en maintenant son genou sur son cou. On essaie de montrer à nos enfants d’avoir de l’empathie pour les humains qui les entourent, de quelque race, de quelque couleur ou de quelque origine qu’ils soient, et pendant ce temps-là, des adultes se permettent d’étaler leur méchanceté en public.

Je fais partie de ceux et celles qui pensent que tout le monde a le droit de vivre sur cette terre, et même si je sais que notre premier ministre ne croit pas qu’il existe du racisme systémique chez nous, moi j’y crois et je le dénoncerai toujours. Peut-être que vous allez dire que je rêve en couleur, mais je nous souhaite à tous, qui qu’on soit, la paix sur terre !

Une rêveuse éveillée

Pour vous dire à quel point je partage vos propos, voici trois pensées sur le rêve qui me ravissent. « Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité. (Anonyme) Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. (Antoine de Saint-Exupéry) Celui qui avance avec confiance dans la direction de ses rêves connaîtra un succès inattendu dans la vie ordinaire (N.H. Kleinbaum, Le cercle des poètes disparus).