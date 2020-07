Accessoires de cuisine: inspirante salade d'été

La laitue craquante du jardin inspire de fraîches et savoureuses salades estivales! Il est temps de réunir les accessoires nécessaires à la réalisation des idées de recettes qui germeront dans votre imagination.

Ingrédients bien tranchés

Photo courtoisie

La grande majorité des ingrédients qui garniront votre salade pourront être finement ou grossièrement taillés à l’aide de cette trancheuse Trudeau dotée d’une lame réglable selon deux positions, d’une presse à aliments et d’un protège-main verrouillable assurant une manipulation sécuritaire. Son contenant d’une capacité d’un litre récupérera les ingrédients dont la taille sera régulière. Éplucheur d’ail en silicone inclus.

► trudeau.com > 14,99 $

Dosage parfait

Photo courtoisie

Cette bouteille en verre de 350 ml peut contenir de l’huile et du vinaigre sans toutefois les mélanger, le vinaigre prenant place dans un tube glissé à l’intérieur. La bouteille verse automatiquement la quantité parfaite de chacun des ingrédients dans la salade, mais il est possible pour chaque invité de personnaliser sa vinaigrette en appuyant sur des boutons distincts pour ajouter le vinaigre et l’huile selon les doses désirées.

► trudeau.com > 39,99 $

Mélanger et servir

Photo courtoisie

À l’aide de cette pince à salade 2-en-1 d’ECO, par Gourmet, il est possible de touiller les aliments en utilisant ses deux ustensiles séparément, pour ensuite servir la salade d’une seule main en reconstituant la pince. Recyclable, cette pince est faite à partir de fibres de paille de blé naturelles.

► linenchest.com > 4,99 $

Salade fraîchement nettoyée

Photo courtoisie

Nettoyez, rincez et séchez la laitue de manière efficace et rapide, dans cette essoreuse OXO. Son contenant transparent peut servir de bol de service, son panier et la pompe qui le fait tourner permettent de retirer l’eau de la verdure, tandis que ses anneaux antidérapants gardent ce pratique accessoire bien en place sur le comptoir. Le pommeau se rabat pour faciliter le rangement.

► arescuisine.com > 46,99 $

Dans le bol

Photo courtoisie

Déposés en bordure de cet élégant bol en porcelaine (24 pouces), ces ustensiles en bois attendent d’être maniés pour mélanger et servir une savoureuse et craquante salade estivale. L’acacia des ustensiles réchauffe le blanc froid du récipient, les deux se complétant à merveille.

► linenchest.com > 39,95 $