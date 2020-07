Alexander Romanov peut enfin s'entraîner avec le Canadien

Après une période de quarantaine qu’il a amorcée le 22 juillet dernier à Toronto, le défenseur russe Alexander Romanov a pris part à une toute première séance d’entraînement avec le Canadien de Montréal, vendredi.

Ayant signé son contrat d’entrée le 13 juillet dernier, Romanov ne pourra pas jouer lors de la ronde qualificative des séries éliminatoires. Or, la Ligue nationale de hockey (LNH) a permis aux nouveaux venus de s’entraîner malgré tout avec leur équipe. La première année du contrat s’écoulera cependant.

«C’est vrai [que c’était un rêve], et maintenant, c’est vrai que je suis avec l’équipe», a dit Romanov, selon le réseau Sportsnet. «Je suis si heureux d’être un Canadien de Montréal.»

L’entraîneur-chef Claude Julien a d’ailleurs remarqué l’enthousiasme de son nouveau joueur sur la patinoire.

«J’ai vu un jeune homme qui était excité de se joindre à nous, a dit le pilote. Il était content et heureux, et ç’a paru sur la glace. Il s’est écoulé au moins deux semaines depuis la dernière fois qu’Alexander a patiné et il a passé une semaine en quarantaine ici, alors, pour lui, c’était comme être libéré de prison.»

«Son attitude était excellente. Pour être honnête, c’était rafraîchissant de voir ce jeune joueur être avec nous.»