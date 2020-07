Brett Murray a convaincu les Sabres

Convaincus par son acclimatation à la Ligue américaine de hockey (LAH) cette saison, les Sabres de Buffalo ont accordé un contrat d’entrée de deux ans à l’attaquant Brett Murray, vendredi.

Murray avait accepté un contrat de la LAH d’une saison l’année dernière. L’athlète de 6 pi et 5 po a inscrit neuf buts et totalisé 24 points en 55 parties.

«Brett s’est très bien acclimaté à la LAH et s’est continuellement amélioré au cours de la saison, a expliqué le directeur général des Sabres Kevyn Adams, dans un communiqué. Il a ce mélange unique de gabarit et d’habiletés de marqueur et nous sommes excités de voir son développement se poursuivre.»

L’Ontarien de 22 ans a été sélectionné en quatrième ronde lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2016.