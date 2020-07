Camp de jour à Boucherville: 19 proches infectés par la COVID-19

19 proches d’enfants ou de membres du personnel du camp de jour Chalot l’escargot de Boucherville ont été déclarés positifs à la COVID-19, a confirmé la santé publique de la Montérégie.

Une enquête épidémiologique a été déclenchée après que 27 enfants et membres du personnel aient contracté le coronavirus plus tôt cette semaine. Ces 19 cas secondaires ont été recensés parmi les parents, les frères et sœurs et des connaissances qui gravitent autour des jeunes initialement infectés.

Tous ceux qui ont fréquenté ou qui ont travaillé au camp de jour Charlot l’escargot entre le 13 et le 21 juillet sont en isolement à l’heure actuelle et ne se circulent pas dans la communauté.

Deux cas de la COVID-19 ont également été rapportés à Animaction, le camp de jour municipal de Boucherville.