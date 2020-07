De nouvelles coupures chez Via Rail

Évoquant les conséquences de la COVID-19, Via Rail annonce la suppression de 50 postes et la mise à pied temporaire de 30 employés et professionnels.

Les mises à pied prendront effet le 14 août prochain pour une période indéterminée. Cette mesure s'ajoute à des départs à la retraite et des postes vacants qui ne seront pas pourvus, ce qui porte à 80 le nombre de postes touchés.

« VIA Rail n'échappe pas à la réalité actuelle. Comme c'est le cas pour tous les transporteurs passagers, la pandémie continue d'avoir un impact majeur nos opérations, alors que l'achalandage ne connaît pas de reprise significative au niveau national, a déclaré par communiqué sa présidente et chef de la direction, Cynthia Garneau.

VIA Rail reconnaît avoir connu une augmentation modeste de son achalandage au cours des dernières semaines. Toutefois, plusieurs routes demeurent suspendues, rendant nécessaire ces mises à pied afin de réduire l'impact financier, tels que le gel des embauches et une réduction des horaires de travail.

«Nous prenons des décisions difficiles afin de réduire les impacts financiers et protéger les fonds qui nous sont alloués, a poursuivi Mme Garneau. Je suis consciente qu'il s'agit d'une situation très difficile pour les employés touchés et leurs familles et nous avons hâte de les rappeler lorsque la relance sera en cours.»