Gregory Charles se confie sur le racisme en temps de COVID-19

Gregory Charles a déjà été victime de profilage racial à cause de sa couleur de peau. C'est ce qu'il a confié à Josélito Michaud dans son nouveau balado Et après..., sur QUB radio.

«Je suis une personnalité publique. On m’arrête, on me pose une question, on regarde mon permis de conduire et on me laisse aller, mais n’empêche qu’on m’arrête pareil», a déploré l’artiste aux multiples talents.

À ses yeux, la crise de la COVID-19 est d'ailleurs l'occasion de s’attaquer à ce type d'iniquités.

«Il reste encore des injustices et dans des moments de crise, peut-être qu’on peut collectivement être plus à l’écoute de ces injustices et voir comment on les prend à bras-le-corps et on les règle.»

ÉCOUTEZ l'épisode complet du balado Et après... avec Gregory Charles:

Et après...

Josélito Michaud va à la rencontre de vingt personnalités publiques pour échanger sur la suite des choses, établir des pistes de réflexion et essayer de comprendre la situation. À quoi ressemblera le monde d’après?