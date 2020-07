La LCF fait du surplace

La Ligue canadienne de football (LCF) ne sait toujours pas ce qu’elle fera en 2020.

C’est ce que le circuit a indiqué dans un communiqué, vendredi.

«En ce moment, nous continuons de travailler avec nos parties prenantes afin de déterminer ce qui est dans l'intérêt supérieur de la LCF pour 2020 et les années à venir. Le public et les médias seront informés lorsque des décisions seront prises», peut-on lire dans la brève missive.

«Nous vous remercions tous, et en particulier nos joueurs, nos partenaires et nos partisans, pour votre patience, votre passion pour notre sport et votre appui envers notre ligue», a ajouté le circuit Ambrosie.

La LCF devait initialement amorcer sa saison 2020 en juin, mais n’a pu le faire en raison de la pandémie de COVID-19. En avril, elle a également demandé une aide financière de 150 millions $ au gouvernement canadien, afin d’éponger les pertes qu’engrangerait une saison raccourcie ou annulée. Devant le refus du fédéral, le circuit Ambrosie a revu ses demandes à la baisse, et ce, après avoir tenu des négociations avec l’Association des joueurs en vue d’une saison écourtée qui pourrait débuter en septembre.

Depuis, le gouvernement et la Ligue sont restés silencieux sur cette possibilité.