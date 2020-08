Pour aider les organisations communautaires à affronter les impacts de la crise, le Groupe Banque TD a dégagé près de 350 000 $ en fonds d’urgence à des organismes québécois pour leur fournir un soutien immédiat à la lutte contre la COVID-19 et au rétablissement des collectivités.

Mardi dernier, avant le match du Canadien et des Maple Leafs, Louis Jean, Michel Bergeron et Dave Morissette se préparaient pour la rencontre. Soyez assurés qu’ils sont fin prêts pour le premier duel entre le Canadien et les Penguins qui aura lieu samedi soir.

Sylvie Demers, présidente, direction du Québec, Groupe Banque TD, qu’on aperçoit sur la photo, souhaitait que grâce à leurs dons les organismes communautaires puissent aider directement les populations plus durement touchées par la COVID-19.

Aujourd’hui, je serai sûrement au bord de la piscine en train de déguster un bon repas devant la télé pour suivre à compter de midi à TVA Sports la première journée de la ronde de qualifications de la LNH. Dans les coulisses de TVA Sports, on voit Félix Séguin et Patrick Lalime.

Je suis reconnu comme un fin gastronome sélectif, c’est-à-dire que la fine cuisine ne fait pas nécessairement partie de mon menu. Cette semaine, le réputé chef Normand Laprise, du restaurant Toqué, m’a surpris en train de déguster un hot-dog — alors que je dois surveiller ma diète.

À titre de président de la Ligue de Baseball Junior Élite du Québec je tiens à louanger, Patrick Scalabrini, le gérant des Capitals de Québec, de la Ligue Frontière, qui a accepté de devenir gérant des Alouettes de Charlesbourg. Il a démontré sa passion pour le baseball ainsi que son désir d’enseigner le baseball aux jeunes qui sont sans aucun doute les grands gagnants.

Le baseball junior peut compter sur plusieurs bénévoles d’une même famille, comme c’est le cas chez les Ducs de Longueuil. Le président, Gilles Simard, et son épouse, Diane Simard, sont entourés de leurs petites-filles Noémie et Mégane Bourdages, préposées à la restauration.

Les mascottes jouent un rôle de plus en plus important dans le déroulement d’un événement sportif. La mascotte des Aigles de Trois-Rivières, Grand Chelem, est entourée d’Aryane Lachance, de Karol-Ann Rocheleau et de Laurence Gagné.