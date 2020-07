Maple Leafs: Tyson Barrie veut racheter sa saison

L’arrière des Maple Leafs Tyson Barrie ne croit pas qu’il ait joué à la hauteur de son talent lors de sa première saison à Toronto.

Acquis de l’Avalanche du Colorado l’été dernier, le défenseur de 29 ans a amassé cinq buts et 34 mentions d’aide pour 39 points en 70 parties.

Lors de ses deux saisons précédentes, il avait obtenu 57 et 59 points en pratiquement autant de rencontres.

Déçu de ses performances, Barrie croit qu’il peut se reprendre lors des éliminatoires de cet été.

«Ce sera un peu bizarre d’entrer directement en séries éliminatoires, après autant de temps sans jouer. C’est toutefois une bonne occasion de me reprendre pour ma saison en dents de scie», a-t-il dit lors d’une vidéoconférence tenue jeudi.

«Je me trouve vraiment chanceux d’obtenir la chance de revenir et de jouer, a ajouté le natif de Victoria, en Colombie-Britannique. J’ai l’impression que j’ai plus à offrir et c’est une bonne chance pour moi de le démontrer.»

De son côté, l’entraîneur-chef des Leafs, Sheldon Keefe, est excité par la condition physique de son athlète, même s’il a eu certaines inquiétudes avant le camp d’entraînement.

«Il m’impressionne depuis qu’il est arrivé ici. Il était l’un des joueurs qui sont arrivés tard lors de la phase 2, s’est souvenu Keefe. Je crois même qu’il était le dernier à arriver. Nous étions anxieux de voir l’état de Tyson, sa condition physique et tout ça. Il a toutefois fait du très bon boulot par lui-même et c’était clair qu’il n’avait pas de retard sur les autres.»

Une bonne performance lors des éliminatoires pourrait permettre à Barrie de décrocher un contrat lucratif après la conclusion de la saison 2019-2020.

En effet, le défenseur deviendra joueur autonome sans compensation. Cette saison, il disputait la dernière année d’une entente de quatre ans qui lui rapportait 5,5 millions de dollars annuellement.

Les Maple Leafs affronteront les Blue Jackets de Columbus lors de la ronde qualificative des séries. Le premier duel de cette série se tiendra dimanche soir.