Palmarès Forbes: les Cowboys de Dallas sont toujours les plus riches

Pour une cinquième année consécutive, les Cowboys de Dallas sont classés au premier rang des organisations sportives les plus lucratives par le magazine Forbes, qui a dévoilé son fameux palmarès annuel vendredi.

• À lire aussi: La LCF fait du surplace

La valeur de l’équipe de la NFL est estimée à 5,5 milliards $ selon cette liste, qui regroupe les 50 franchises les plus fortunées.

Encore une fois, la NFL prend une place importante dans ce palmarès alors que 27 de ses formations y apparaissent. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (4,1 milliards $) et les Giants de New York (3,9 milliards) font aussi partie du top-10.

Les Yankees de New York (5 milliards $) arrivent au deuxième rang, derrière les Cowboys. Trois équipes de la NBA compètent le top-5, soit les Knicks de New York (4,6 milliards $), les Lakers de Los Angeles (4,4 milliards $) et les Warriors de Golden State (4,3 milliards $).

Trois clubs européens de soccer figurent dans le top-10, soit le Real Madrid (4,24 milliards $), Barcelone (4,02 milliards $) et Manchester United (3,81 milliards).

Aucune équipe de la Ligue nationale de hockey n’apparait dans ce palmarès.