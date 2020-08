LANDRY, Noëlla (née Laporte)



À Longueuil, le 13 mai 2020, est décédée à l'âge de 80 ans Noëlla Landry (née Laporte), épouse de Fernand Landry.Elle laisse dans le deuil ses enfants Fernand Jr., Sylvain (France Roy) et Isabelle (Alex Archambault), ses petits-enfants Véronick, Sabrina, Karyne et Julie, ses arrière-petits-enfants Agathe et Jade, son frère Claude (Cécile), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 août de 13 h à 16 h à la :Un hommage suivra à 16 h en la salle de cérémonie de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à la Société Alzheimer du Canada https://alzheimer.ca/fr/Home