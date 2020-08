CHAREST, Frédéric



À Laval, le 9 juillet 2020, à l'âge de 43 ans, est décédé M. Frédéric Charest, fils de feu Michel Charest et de Suzanne Couture (Réal Brunette).Il laisse dans le deuil sa conjointe Geneviève Debien, sa soeur Nathalie, son frère de coeur Marc Tremblay (Marie-Eve Brassard), ses beaux-parents Bernard Debien et Carole Lange, sa belle-soeur Valérie, son beau-frère Simon (Geneviève Saindon), ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Mausolée St-Martin, édifice situé au à l'arrière du complexe:le dimanche 9 août 2020 de 14h à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales ou à la Maison de Soins Palliatifs de Laval.