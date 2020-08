LAPOINTE GINGRAS, Jocelyne



À Saint-Jérôme, le 28 juillet 2020, à l'âge 75 ans, est décédée paisiblement Mme Jocelyne Gingras, épouse de M. Gérard Lapointe.Elle laisse également dans le deuil sa soeur Gaétane, son frère Rosaire (Monique Poirier), ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 8 août dès 10h, en l'église Saint-Antoine, 707 boul. des Laurentides, les funérailles suivront à 11h et de là, l'inhumation aura lieu au Cimetière de Saint-Jérôme.