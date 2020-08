WEYNANDT, Louis



À Montréal, le dimanche 19 juillet 2020 est décédé, à l'âge de 92 ans, Louis Weynandt, époux de feu Julienne Lapierre.Il laisse dans le deuil ses filles Nicole et Édith, sa petite-fille Sophie, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 8 août 2020 à 11h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h30 en la chapelle du complexe.