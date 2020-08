CORMIER, André



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de monsieur André Cormier, survenu à Varennes, le 14 mars 2020, à l'âge de 77 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Yolande Langevin, ses enfants Guy (Julie), Isabelle (Sébastien), ses petits-enfants, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 7 août de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h, samedi le 8 août de 12 h 30 à 13 h 30 au :VARENNES, QUÉBECcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 Téléc. (450) 655-0941Les funérailles auront lieu le samedi 8 août à 14 h en la Basilique Sainte-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes.La famille tient à remercier les soins à domicile du CLSC des Seigneuries de Varennes.Des dons en son souvenir peuvent être faits à l'Association pulmonaire du Québec.