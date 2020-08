DUFOUR, André



Le dimanche 5 juillet 2020 est décédé, à l'âge de 81 ans, Monsieur André Dufour.Outre ses parents, frères et soeurs, il rejoint son ami de coeur feu Monsieur Fernand Dubé.Il laisse dans le deuil ses soeurs Blanche (feu André Blain), Mélina (feu Rosaire L'écuyer) ainsi que son frère Réal (Jeanne D'arc Gagnon), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe Urgel Bourgie, 3955, chemin Côte-de-Liesse St-Laurent (Québec) H4N 2N,le samedi 8 août 2020, dès 13h, suivra une célébration commémorative au complexe à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec.