THÉBERGE, Jean-Marc



À Laval, le 21 février, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jean-Marc Théberge, époux de feu Gisèle Huot.Il laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Johanne Charbonneau) et Johanne (Jacques Laplante), ses soeurs Lucette et Carmen (Marcel Ladouceur), sa belle-soeur Raymonde Labrie (feu Aurel Théberge), ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Nous voulons remercier Carmen et Marcel Ladouceur pour leur dévouement et leur présence. La famille tient aussi à remercier le personnel du CHSLD de Laval pour les bons soins prodigués pendant plusieurs années.La famille recevra les condoléances au complexe :le dimanche 9 août de 14h à 17h; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 16h30.Un don à la Société de l'AVC serait apprécié.