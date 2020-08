BIGRAS, Henriette



1948 - 2020À Montréal, le 22 juin 2020, est décédée Henriette Bigras, à l'âge de 72 ans.Elle laisse dans le deuil ses deux fils Frédéric (Marie-Noëlle Savard) et Alexandre (Annie Authier), ses deux petits-enfants Xavier et Mia Bougie, sa mère Jovette Bergeron, son frère Michel Bertrand, sa soeur Louise Bertrand, sa belle-soeur Liliane Bougie ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.Une messe se tiendra le samedi 1er août à la paroisse St-Simon St-Judes de Charlemagne à 11h. Une séance de condoléances sera également tenue à partir de 10h.