ÉTHIER, Rachel



À Saint-Jérôme, le mercredi 6 mai 2020 est décédée à l'âge de 76 ans, Madame Rachel Éthier.Elle laisse dans le deuil ses filles Josée, France (Claude) et Brigitte (François), ses petits-enfants Patricia (Maxime), Frédéric, Maxime (Selene), Xavier (Anaïs), Annick, Ugo (Marie-Gabrielle), Alex (Léo), Éric (Noémie). et ses arrière-petits-enfants Théo, Tom, Mylan, Alie et Lara, sa soeur Martine (Michel) ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 août 2020 de 10h à 11h,suivi d'une messe à 11h à l'Unité Pastorale Saint-Martin, 4080 boul. Saint-Martin Ouest, Laval, H7T 1C1.