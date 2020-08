SIMARD (née LAFRANCE)

Huguette



À Saint-Eustache, le 29 juillet 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Huguette Simard, épouse d'Yvon Simard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses 6 enfants, Jean-Luc, Louise, Diane, Nathalie, Lyne et Martin, ses 11 petits-enfants, Marc-André, Alexandra, Philippe, Marie-Pierre, Jayme, Jean-François, Maxime, Marilou, Mercedes, Alexandre, Pascal ainsi que les 17 conjoints, ses 18 arrière-petits-enfants, ses soeurs, ses frères et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances ce vendredi 7 août 2020 de 9h30 à 11h au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Saint-Eustache pour leur soutien et les bons soins prodigués.