TURGEON, Claude



Le samedi 25 juillet, à l'âge de 88 ans, le jour de son anniversaire, Claude nous a quittés paisiblement, entouré d'amour dans le confort de sa maison à Laval pour aller rejoindre ceux qui l'ont précédé, dont son cher fils Michel.Il laisse dans le deuil sa tendre épouse des 64 dernières années, Huguette Guilbault, ses fils Jacques, Luc (Jasmine) et sa fille Natalie (Georges), ses petits-enfants Mathieu (Audrey), Francis (Audrey), Annie (Maxime), Benjamin, Jade, Camille (Yoann) et Nicolas, ses arrières-petits-enfants Emy, Théo, Lexy et Kylan, ses soeurs Claire, Denise, son beau-frère Daniel, sa belle-soeur Adèle, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Claude était un homme heureux, toujours souriant, aimé et aimant. Tous se souviendront de lui comme d'un grand chasseur de même qu'un excellent pêcheur.Compte tenu de la situation actuelle, une célébration de la vie de Claude aura lieu l'été prochain.