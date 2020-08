MICHAUD, Hélène



À Montréal, le 29 juillet 2020, à l'âge de 70 ans est décédée Hélène Michaud. Elle rejoint son frère Julien et sa soeur Danielle. Elle laisse dans le deuil sa soeur Lisette (Gaston Lamothe), ses neveux Daniel et Alexandre, sa nièce Guylaine ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 9 août 2020 de 13h à 15h au Complexe funéraire Urgel Bourgie 6700 Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 15h en la chapelle du Complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don Société canadienne du cancer.