LAFORTUNE, Claude



À Montréal, le 23 juillet, à l'âge de 91 ans, est décédé Monsieur Claude Lafortune, époux de Danielle Paré.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude (Michel Lemay) et ses petits-fils Jean-Michel et Benoit et leurs conjointes, ses deux arrière-petits-fils, son fils Pierre, ses filleuls Yannick et Cindy et ses enfants, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 8 août entre 17h et 19h30. Suivra une cérémonie en toute intimité sur invitation de la famille.Au lieu de fleurs, un don pour la Fondation de l'hôpital Sacré-Coeur, dépt. cardiologie, serait apprécié.