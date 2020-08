Aaron Judge et Gio Urshela sonnent la charge

Aaron Judge a frappé un circuit dans un quatrième match consécutif tandis que Gio Urshela a réussi son premier grand chelem en carrière, samedi, au Yankee Stadium, pour aider les Yankees de New York à vaincre les Red Sox de Boston par la marque 5 à 2.

Judge a donné l’avance à l’équipe locale dès la première manche avec son quatrième circuit de la saison. Urshela a étiré les bras à son tour lors de la manche suivante, alors que Luke Voit, Mike Tauchman et Gary Sanchez étaient sur les sentiers.

Xander Bogaerts a répliqué pour les Red Sox en troisième manche avec un double de deux points.

À son premier match dans les majeures, le releveur des Yankees Nick Nelson a obtenu la victoire. Il n’a alloué que deux buts sur balles et a retiré quatre frappeurs au bâton en trois manches sur la butte. Zack Godley (0-1) a encaissé la défaite pour les visiteurs.

Plus tôt en journée, les Red Sox ont annoncé que leur lanceur gaucher Eduardo Rodriguez ne jouerait plus cette saison.

Rodriguez a récemment reçu un diagnostic de myocardite (inflammation du muscle cardiaque), qui pourrait être relié à son infection à la COVID-19 plus tôt cet été.

Trois longues balles et un blanchissage

À Minneapolis, les Twins du Minnesota ont blanchi l’attaque des Indians de Cleveland pour finalement l’emporter 3 à 0.

Les quatre artilleurs dépêchés au monticule par l’équipe locale ont limité les frappeurs adverses à seulement deux coups sûrs. Le lanceur partant Kenta Maeda n’a alloué qu’un coup sûr et un but sur balles, en plus d’obtenir six retraits sur des prises en autant de manches de travail.

Du côté offensif, les Twins ont inscrit leurs points grâce à trois circuits en solo. Miguel Sano en a réussi deux, lors des troisième et cinquième manches. Pour sa part, Eddie Rosario a frappé la longue balle en quatrième manche.