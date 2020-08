Baseball majeur : une autre éclosion?

Après les Marlins de Miami, il semble que les Cardinals de St. Louis soient aux prises avec une éclosion de COVID-19.

Entre quatre et six nouveaux cas auraient été diagnostiqués chez les joueurs et les membres de l’organisation, selon le site sportif The Athletic. Ceux-ci s’ajoutent aux deux cas déjà connus qui avaient forcé le baseball majeur à reporter l’affrontement de vendredi soir entre les «Cards» et les Brewers à Milwaukee.

Cette rencontre devait être disputée samedi, alors que les deux clubs devaient jouer un programme double. Ces deux affrontements ont toutefois été reportés par les ligues majeures.

Présentement, tous les membres des Cardinals sont isolés dans un hôtel de Milwaukee.

Vendredi, le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, a laissé planer que son circuit pourrait mettre fin à ses activités, si la situation ne s’améliorait pas quant à la COVID-19.

Il a indiqué cela dans une missive qu’il a fait parvenir au directeur exécutif de l’Association des joueurs du baseball majeur (AJMLB), Tony Clark.

Il y a environ une vingtaine de cas positifs au coronavirus chez les Marlins, alors que plusieurs joueurs n’auraient pas respecté les protocoles du baseball majeur.

L’ensemble des matchs de cette équipe ont été reportés jusqu’à nouvel ordre, tout comme ceux des Phillies de Philadelphie, qui étaient les adversaires des Marlins quand l’éclosion s’est amorcée.