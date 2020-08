DESORMIERS, Fernand



À Laval, le 29 juillet 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Fernand Desormiers.Il laisse dans le deuil son épouse, Mme Monique Cayer, ainsi que ses 3 enfants: Stéphane (Marie-Josée), Nathalie (Jacques) et Annie (Marc). Il laisse également dans le deuil ses 6 petits-enfants: Pascale, Laurence, Valérie, Dominique, Louis, Frédéric et ses 2 arrière-petits-enfants Gabrielle et Léonard.La famille se réunira lors d'une cérémonie qui aura lieu à une date ultérieure.