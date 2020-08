TISSEUR, Louis



Le 26 juillet 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé Louis Tisseur, époux de Patricia Costello.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 6 août de 14h à 17h et de 19h à 20h30 à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 20h30 en la chapelle du salon.