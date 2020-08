GAUTHIER LEDUC, Albertine



À Sainte-Thérèse, le 25 juillet 2020, à l'âge de 96 ans est décédée Mme Albertine Gauthier, épouse de feu M. Origène Leduc.Elle laisse dans le deuil son fils Claude (Jocelyne), ses filles Lise (Réjean) et Chantal, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 7 août de 13h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 8 août dès 9h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Les funérailles seront célébrées ce même samedi 8 août à 11h en l'église de Sainte-Thérèse d'Avila, suivies de l'inhumation au cimetière Sainte-Rose de Laval.