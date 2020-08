SARRAZIN, Pauline



À Ste-Marthe-sur-le-Lac, le 23 juillet 2020, est décédée paisiblement Madame Pauline Sarrazin.Elle laisse dans le deuil son conjoint Pierre Forget, ses enfants : Lynda (Michel), Pierre (Caroline) et Michel (Nitaya), ses petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 août 2020 de 12h à 14h pour tous, et de 14h à 16h qui est réservé pour la famille et les proches désignés, suivi d'une cérémonie commémorative en la chapelle du complexe funéraire :Au lieu de fleurs, votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHUM.