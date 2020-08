BOISVERT, André



À Châteauguay, le 3 juillet 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé M. André Boisvert, époux de Mme Ginette Brisebois.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Yannick, Patrice et Stéphanie (Steve), ses petites-filles Anaïs, Maëlly, Isys et Joanna, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu en privé.450 699-9919www.alexandrenicole.com