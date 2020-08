DECELLES PERRAS, Renée



De Montréal, le 13 mars 2020 à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Renée Perras, épouse de feu André Decelles.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Suzanne (feu Marcel Savoie), Line (René Ricard) et Lucie (Michel Dubuc), ses petits-enfants : Martine, Guillaume, Marie-Élaine, Catherine, Marc-André, Marie-Michèle et leur conjoint, ses arrière-petits-enfants Tristan, Justin, Thomas, Jacob, Rafaelle, Alexie, Maycie et Jackson, son frère Maurice, son beau-frère Réal (Mimi), sa belle-soeur Nicole, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 8 août 2020 de 13h à 15h30 au :STÉPHANE GENDRON110 ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, QC, J6N 1V7450-225-2200Une liturgie de la Parole suivra à 15h30 en la chapelle du salon.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay.