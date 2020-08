TÉTRAULT, Serge



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Serge Tétrault, survenu le 22 juillet 2020 à l'âge de 75 ans. Il était le fils de feu Ernest Tétrault et de feu Annette Riel.Il laisse dans le deuil son épouse des 53 dernières années, Gisèle Courtemanche-Tétrault, ses enfants Roxanne (Mario) et Sylvain (Isabelle), ses six petits-enfants : Samuel, Mathieu, Alexis, Léanne, Gabriel et Angélie.Il laisse également dans le deuil son frère Marcel (feu Irène, Micheline), ses soeurs Lise (Gaston) et Diane (Yvon), ses beaux-frères Pierre (Diane) et feu Robert (Lucie) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 9 août de 12 h à 15h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 15 h en la chapelle du Complexe Funéraire Pierre Tétreault.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association pulmonaire du Québec.