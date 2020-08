BEAULAC, Claude



Le 23 juillet 2020, à Montréal est décédé Claude Beaulac fils de feu Rose Lacombe et feu Armand Beaulac.Époux depuis 54 ans de Colette Roy; père de Marc et Annie; et papi de Marc-André (Karianne), Marc-Antoine, Marie-Pier (leur mère Nathalie), Rosanna, Jasmine, Virginie, (leur mère Nancy) Loïc et Noah (leur père Lucien), il laisse également ses arrière-petits-enfants Léa-Rose, Théo et Flavie.Il rejoint son frère André. Il laisse sa soeur Diane. Il quitte ses belles-soeurs et beaux-frères, son filleul Jeffrey, ses neveux et nièces, parents, amis et tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé.La famille recevra les condoléances le jeudi 13 août 2020 de 16h à 18h ainsi que le 14 août dès 10h suivi des funérailles à 12h au complexe :