Fraude téléphonique: la GRC arrête un escroc de 21 ans

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a procédé à l’arrestation d’un jeune Ontarien de 21 ans pour une affaire de fraude téléphonique, vendredi.

Jatin Chahal, de Brampton, a été arrêté par la GRC et le Groupe de la criminalité de la région du grand Toronto (RGT) pour avoir fraudé l’Agence du revenu du Canada. Il aurait également fomenté des arnaques liées à des enquêteurs de banques et à du soutien technique, a rapporté la GRC dans un communiqué.

Chahal, qui a été libéré sur engagement, fait face à des chefs d’accusation de fraude de plus de 5000 $ et de possession et blanchiment de produits de la criminalité. Il comparaitra devant le palais de justice de Brampton le 25 septembre prochain.

La GRC a mis sur pied l’enquête projet OCTAVIA, en octobre 2018, afin de lutter contre la fraude fiscale téléphonique visant l’Agence du revenu du Canada.

«Ces fraudeurs, qui exercent leurs activités à partir de l'Inde, prennent pour cible la population canadienne depuis 2014. Et, bien que des descentes policières ont eu lieu dans quelques centres d'appels illégaux en Inde, les fraudeurs continuent de cibler les Canadiens», a rappelé la GRC.

Ce type d’escroquerie a fait perdre plus de 17 millions $ aux victimes canadiennes entre 2014 et 2019, et plus de 31 millions $ en comptant les arnaques liées aux enquêteurs et au soutien technique.