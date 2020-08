Invitation FedEx St. Jude: Brendon Todd s’accroche au sommet

Brendon Todd s’est maintenu en tête à l'Invitation FedEx St. Jude, une étape du Championnat du monde de golf, en bouclant la troisième ronde avec un pointage de 69 (-1), samedi, à Memphis.

L’Américain a été beaucoup moins constant que lors des deux rondes précédentes. En effet, tout au long de la journée, il a alterné les bons et les moins bons coups. Sur le neuf de retour, il a enregistré trois oiselets et trois bogueys. En première moitié de parcours, il avait réussi deux oiselets et un boguey.

Avec un total de 198 (-12), Todd n’a plus qu’un coup d’avance en tête. Byeong Hun An s’est rapproché à 199 (-11) en retranchant quatre coups à la normale de 70 samedi. C’est un double boguey au 11e fanion qui a empêché le Sud-Coréen de ravir le premier rang à l’Américain.

Pour sa part, Rickie Fowler a reculé au troisième rang après avoir signé une troisième ronde de 69 (-1). Avec un cumulatif de 200 (-10), il a maintenant deux coups de retard sur le meneur.

Champion en titre du tournoi, l’Américain Brooks Koepka pointe au quatrième rang, à trois coups de Todd.

L’Anglais Tom Lewis a obtenu le meilleur résultat de la journée en complétant le parcours en 61 coups, soit neuf de moins que la normale. Il a réussi 10 oiselets et commis un boguey. Sa prestation lui a permis de gagner 47 places au classement où il est maintenant 10e, à six coups de la tête.

Chez les Canadiens, Nick Taylor et Corey Conners sont à égalité au 22e rang avec un cumulatif de 206 (-4).

Mackenzie Hughes présente quant à lui un total de 209 (-1), bon pour le 40e rang. Enfin, Adam Hadwin est loin derrière, au 75e échelon, avec un pointage de 219 (+9).