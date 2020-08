Kubalik s’éclate

Dominik Kubalik a battu un record de la Ligue nationale de hockey et a grandement contribué au gain de 6 à 4 des Blackhawks de Chicago sur les Oilers d’Edmonton, lors du premier match de leur série qualificative.

Le natif de la République tchèque est devenu le premier joueur recrue à amasser cinq points lors de son premier match éliminatoire.

L’attaquant a amorcé sa rencontre en fournissant des mentions d’aide sur les deux réussites de Jonathan Toews et un filet de Brandon Saad en première période.

Lors de l’engagement suivant, Kubalik a profité de deux avantages numériques pour mettre la rondelle dans le fond du filet.

L’autre but des vainqueurs a été l’œuvre de Dylan Strome, tandis que la réplique des Oilers est venue des bâtons de Connor McDavid, Leon Draisaitl, James Neal et Ryan Nugent-Hopkins. Les deux derniers ont marqué dans les cinq dernières minutes de la partie, mais Edmonton n’a pas été en mesure de poursuivre sa remontée et de racheter son mauvais début de match.

Le gardien Mike Smith a été malmené, lui qui a accordé quatre buts sur 32 tirs. Il a été remplacé par Mikko Koskinen après 30 minutes. Ce dernier a été testé à 19 reprises.

À l’autre bout de la patinoire, Corey Crawford a repoussé 25 des 29 tirs dirigés dans sa direction.