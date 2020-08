Le Canadien et les Penguins amorcent leur série ce soir

Assez parlé, il est maintenant temps de passer à l’action. La surprise que le Canadien tentera de causer en éliminant les Penguins de Pittsburgh dès le tour de qualification s’amorce ce soir, avec le premier match de cette série au meilleur de cinq matchs.

Évidemment, on ne donne pas cher de la peau du Canadien. La grande majorité des observateurs les plus optimistes croient le Tricolore capable de gagner un match face à la bande de Sidney Crosby, sans plus.

Toutefois, à quelques heures de ce duel initial, Claude Julien a tenu à rappeler certains principes des séries éliminatoires.

«Nous savons que nous jouons contre une équipe expérimentée et talentueuse. Tous les ans, il y a des négligés. Mais tous les ans, il y a des surprises», a indiqué l’entraîneur du Canadien par voie de visioconférence.

Pour la première fois en 100 ans, des matchs de séries éliminatoires seront disputés sans spectateurs. Plus tôt cette semaine, Jonathan Drouin a souligné qu’il y avait plus d’ambiance à l’époque où il jouait atome BB à Mont-Tremblant qu’à l’intérieur du Scotiabank Arena, mardi soir. Il semble que le choc soit passé.

«Un peu comme nous l’avons fait à Montréal, nous nous sommes ajustés. C’est la même chose ici. C’est encore plus serré comme bulle. Je vois des joueurs qui sont heureux d’être à Toronto. Il faut maintenant le démontrer quand la rondelle tombera», a mentionné Julien.

En matinée, ce dernier avait convié ses ouailles à un entraînement optionnel. Puisque les séances ne sont pas ouvertes aux journalistes, difficile de dire qui a sauté sur la glace et qui s’est prévalu de son option.

Toutefois, Julien a confirmé que Brett Kulak, Xavier Ouellet et Victor Mete compléteraient la brigade défensive menée par Shea Weber, Jeff Petry et Ben Chiarot. Cale Fleury sera laissé de côté.

En attaque, les trios mis de l’avant face aux Maple Leafs, mardi soir, demeureront inchangés. Jake Evans, Charles Hudon et Ryan Poehling passeront leur tour.

Formation probable ce soir

Tatar - Danault - Gallagher

Drouin - Suzuki - Armia

Byron - Kotkaniemi - Lehkonen

Weise - Domi - Weal

Chiarot - Weber

Kulak - Petry

Ouellet - Mete

Carey Price