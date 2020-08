Reconnaître l’exploitation des aînés pour agir

Ces derniers mois l’ont prouvé : les personnes aînées sont particulièrement vulnérables aux situations d’abus ou d’exploitation. La Charte québécoise des droits et libertés de la personne est là pour protéger les aînés contre toutes formes d’exploitation, qu’elle soit financière, physique ou émotive.

Qu’est-ce que l’exploitation ?

L’exploitation, c’est abuser d’une personne aînée de façon à lui faire du mal.

Voici quelques exemples d’exploitation d’une personne aînée :

Obtenir de l’argent en utilisant la force ou des menaces

Faire pression pour qu’elle change ses documents légaux, comme son testament

Négliger ses besoins (comme être logé, nourri et vêtu convenablement ou recevoir des soins médicaux adéquats)

Lui imposer un traitement médical sans son consentement.

Agir pour vous protéger contre l’exploitation

Vous pouvez nommer une personne de confiance pour décider pour vous si vous devenez­­­ incapable de le faire par vous-même. C’est ce qu’un mandat de protection vous permet de faire, tant que vous êtes en bonne santé.

Vous avez peut-être aussi donné une procuration à quelqu’un pour effectuer certaines tâches à votre place. Si vous croyez que la procuration pourrait être mal utilisée, vous pouvez l’annuler en tout temps. Dans ce cas, avertissez les personnes ou les institutions concernées, par exemple la personne que vous avez désignée pour agir à votre place ou encore votre banque.

Si vous êtes victime ou témoin d’exploitation

Vous pouvez contacter la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse au 1-800-361-6477. Les services de la Commission sont gratuits et une équipe spéciale s’occupe des situations d’exploitation des personnes aînées. Demandez à parler à une personne de cette équipe.

Vous pouvez aussi appeler la ligne Aide Abus Aînés au 1-888-489-2287 ou au 514‐489‐2287 pour la région de Montréal. C’est une ligne d’écoute et de référence bilingue et confidentielle pour les personnes aînées victimes d’exploitation, d’abus ou de négligence, leurs proches et le grand public.