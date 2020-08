Répondre aux attentes

En participant au tournoi qui déterminera les quatre premières positions dans l’Association de l’Est, le Lightning de Tampa Bay est assuré de jouer plus de matchs éliminatoires que lors de sa dernière présence en séries.

Le parcours d’après-saison des «Bolts» en 2019 a pris un tournant cauchemardesque lorsque les Blue Jackets de Columbus les avaient balayés en quatre parties. C’était d’autant plus surprenant lorsqu’on pense que la formation de la Floride avait remporté le trophée des Présidents, avec une récolte de 128 points, soit 21 de plus que leurs plus proches poursuivants.

Le Lightning est arrivé à Toronto en mission. Lors de son match préparatoire, l’équipe n’a fait qu’une bouchée des Panthers de la Floride, au compte de 5 à 0, malgré les absences de Steven Stamkos et Victor Hedman. Le premier a participé à trois entraînements avec les siens, lui qui a souffert d’une blessure au bas du corps subie durant la deuxième phase du plan de retour au jeu de la Ligue nationale de hockey (LNH). Le deuxième a rejoint ses coéquipiers dans la «ville-bulle» vendredi, lui qui était absent pour des raisons personnelles.

«C’est important de partir du bon pied dès le départ et d’avoir tous nos joueurs, a indiqué l’attaquant Tyler Johnson au site NHL.com, samedi. Nous avions des joueurs absents ici et là depuis le début du camp d’entraînement, mais si on peut avoir une équipe complète, des trios complets et que la chimie peut s’installer, ça va être gros. Nous n’avons pas beaucoup de temps avant que les vraies séries éliminatoires commencent et nous devons trouver notre rythme dès maintenant.»

Afin de déterminer son rang, le Lightning devra affronter les gagnants du trophée des Présidents, les Bruins de Boston, les gagnants de la coupe Stanley en 2018, les Capitals de Washington, ainsi que les Flyers de Philadelphie.

Les Bruins ont d’ailleurs indiqué que l’attaquant Brad Marchand pourrait être de l’alignement des siens dès le premier match, contre les Flyers, lui qui avait raté les 11 dernières minutes du match préparatoire impliquant les «Oursons» et les Blue Jackets de Columbus. Boston est l’équipe à battre dans ce groupe, eux qui ont terminé au premier rang de la LNH avec une récolte de 100 points.

Pour leur part, les Capitals ont fait savoir que le défenseur John Carlson pourrait patiner avec ses coéquipiers lorsqu’ils entameront leur tournoi contre le Lightning. Le finaliste au trophée Norris était de l’entraînement des siens, samedi, lui qui avait quitté le match préparatoire des «Caps» contre les Hurricanes, vendredi. La troupe de Todd Reirden a poursuivi sa domination de la division Métropolitaine, terminant au premier rang pour une cinquième saison consécutive.

Finalement, les Flyers de Philadelphie ont été en mesure de rejoindre et devancer les Penguins de Pittsburgh au deuxième rang de leur division tout juste avant que la COVID-19 suspende les activités de la LNH, en mars.