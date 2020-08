Salade-repas aux edamames et à la pancetta

4 portions | Préparation : 20 min | Cuisson : 6 min

Ingrédients

6 tranches fines de pancetta hachées

3 tasses d’edamames écossés, surgelés

2 tasses de petits pois surgelés

12 tasses de petites verdures mélangées, jeunes feuilles de bette à carde ou mâche

1 tasse de radis coupés en tranches fines

2/3 de tasse d’oignon rouge haché

vinaigrette menthe et basilic

Préparation

Dans un poêlon, cuire la pancetta à feu moyen, en brassant de temps à autre, 6 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit dorée. Laisser égoutter dans une assiette tapissée d’essuie-tout. Entre-temps, dans une casserole d’eau bouillante légèrement salée, cuire les edamames 2 minutes. Ajouter les petits pois et poursuivre la cuisson 1 minute. Égoutter les edamames et les petits pois, et les plonger dans un bol d’eau glacée pour les refroidir. Égoutter les edamames et les petits pois de nouveau et bien les éponger. Dans un saladier, mélanger délicatement les edamames et les petits pois, les verdures, les radis, l’oignon rouge et la vinaigrette. Parsemer de la pancetta.

Le bon truc

Quand on ajoute des légumes blanchis à une salade, il faut les éponger délicatement au préalable, dans un linge ou dans des essuie-tout, pour s’assurer qu’ils seront bien enrobés de vinaigrette.

Vinaigrette menthe et basilic

Donne environ 3/4 de tasse

Mettre 1/3 de tasse de basilic frais haché finement, 1/4 de tasse de menthe fraîche hachée finement, 3 c. à soupe de vinaigre de vin blanc, 2 c. à thé de moutarde de Dijon, 1 c. à thé de sirop d’érable et 1/3 de tasse d’huile de canola dans un petit pot. Saler et poivrer. Fermer le pot et remuer jusqu’à ce que la vinaigrette soit homogène.