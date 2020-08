À bas le racisme

Partout de par le monde, depuis que le sport a commencé à sortir de son confinement, on a été témoin de manifestations en soutien à la cause Black Lives Matter dans tous les circuits professionnels. Mettant fin à une pause de 142 jours, la LNH n’a pas fait exception.

Avant la rencontre opposant le Canadien aux Penguins, la LNH a diffusé une vidéo rappelant l’importance de lutter contre le racisme systémique et les injustices sociales. Un mouvement qui a pris de l’ampleur depuis le décès de George Floyd aux mains de policiers blancs, à Minneapolis, le 25 mai.

« Le monde a changé de façon significative depuis que la LNH a présenté son dernier match, il y a quatre mois », a indiqué Steve Mayer, directeur du contenu de la LNH.

Photo AFP

D’ailleurs, l’initiative a donné lieu à quelques moments empreints d’émotion. Dans les instants précédant la rencontre entre les Oilers et les Blackhawks, Matt Dumba, défenseur du Wild du Minnesota, a livré un vibrant discours.

Vibrant témoignage

Membre du comité exécutif du mouvement Hockey Diversity Alliance, fondé au cours des derniers mois dans le but d’éliminer le racisme et l’intolérance au hockey, l’athlète de 26 ans a exprimé son désir de voir le racisme systémique disparaître dans le hockey, mais également dans la société en général.

Formé en juin, le Hockey Diversity Alliance compte sept joueurs, actuels et anciens, de la LNH. Mené par Evander Kane (Sharks) et Akim Aliu, le groupe mise également sur la participation de Trevor Daley (Red Wings), Matt Dumba (Wild), Wayne Simmonds (Sabres), Chris Stewart (Flyers) et Joel Ward.

« Je connais pour les avoir vécus directement, en tant que membre d’une minorité jouant à ce sport grandiose qu’est le hockey, les défis difficiles et inexplicables qui viennent avec cette réalité », a-t-il indiqué.

Joint par les joueurs des Blackhawks et des Oilers, Dumba a conclu ainsi : « Le hockey est un sport magnifique, mais il pourrait l’être encore plus. Et ça commence avec chacun de nous. »

Photo AFP

Il a, par la suite, posé un genou au sol pendant l’hymne national américain. Malcolm Subban, gardien des Hawks, et Darnell Nurse, arrière des Oilers, l’ont appuyé en posant une main sur ses épaules.

« J’ai parlé à Dumbs plus tôt aujourd’hui. Il m’a parlé du discours qu’il allait prononcer. Je voulais lui démontrer mon soutien. On est tous impliqué dans ce combat, a mentionné Nurse, après le match. C’est une bonne chose que le message ait été entendu et qu’il continue de se propager. Les actions parlent plus fort que les mots. »

Toujours avant le premier affrontement entre Carey Price et Sidney Crosby, l’œuvre des intervenants qui travaillent en première ligne depuis le début de la pandémie qui a forcé le monde (et le hockey) à s’arrêter a également été soulignée.