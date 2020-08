Aaron Judge est inarrêtable

Aaron Judge a produit cinq points grâce à deux circuits et les Yankees de New York ont balayé leur série de trois matchs face à leurs grands rivaux des Red Sox de Boston grâce à une victoire de 9 à 7, dimanche, au Yankee Stadium.

Le voltigeur est devenu le premier joueur des Bombardiers du Bronx à frapper des longues balles dans cinq matchs de suite depuis Alex Rodriguez, en septembre 2007. De plus, Judge rejoint A-Rod (2007) et Babe Ruth (1932) comme seuls membres des Yankees à cumuler cinq coups de circuit ou plus lors des huit premiers matchs d’une saison.

Le premier coup de semonce de Judge a été fait en deuxième manche. Sa longue balle bonne pour trois points à permis à Miguel Andujar et DJ LeMahieu de croiser la plaque.

À égalité 7 à 7 en fin de huitième manche, l’athlète de 28 ans a inscrit les points de la victoire en étirant les bras pour une sixième fois en 2020.

Il n’est toutefois pas le seul pour qui la balle a bien voyagé. Son coéquipier Luke Voit et les Sox Rafael Devers et Xander Bogaerts (deux fois) ont aussi sorti des balles du terrain.

Le lanceur partant des Yankees, le Canadien James Paxton, a été très chancelant au monticule. «Big Maple» a accordé sept coups sûrs et cinq points avant d’être remplacé avant la quatrième manche. C’est Adam Ottavino (1-0) qui a obtenu la victoire pour sa soirée de deux retraits sur des prises en une manche et un tiers. Zack Britton a enregistré le sauvetage, son troisième de la campagne.

Chez les Red Sox, le dernier releveur du match, Matthew Barnes (0-1), a ajouté la défaite à sa fiche.