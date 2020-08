Barbra Streisand: «Donald Trump est mentalement et moralement inapte à être président des États-Unis»

Barbra Streisand a décrit Donald Trump comme «mentalement et moralement inapte» lors d'une soirée visant à collecter des fonds pour la campagne de Joe Biden.

La chanteuse et actrice était l'une des nombreuses célébrités participant à l'événement, intitulé Celebration for Change, qui a récolté un peu plus de 760 000$ pour la campagne du candidat démocrate à la présidentielle. Bien qu'elle ne se soit pas produite pendant l'événement, elle a prononcé un discours de clôture de 8 min, au cours duquel elle n'y est pas allée de main morte contre le président actuel.

«Regardons les choses en face, Trump est inapte, mentalement et moralement, à occuper ce poste distingué, a-t-elle déclaré. Il y a quelques semaines, Trump a fait venir les troupes contre des manifestants pacifiques. C'est ce que font les lâches quand ils ont peur. Donald Trump nous a laissés tomber. Et nous ne pouvons pas survivre quatre années de plus avec cette incompétence que nous ressentons en ce moment. [Biden] écoutera les gens au lieu de les accueillir avec des armes à feu. Tout ce qu'ils veulent, c'est la justice. C'est aussi simple que cela.»

Rappelant aux participants que Joe Biden avait fait partie de l'administration de Barack Obama, elle a ajouté: «C'est le leader dont nous avons besoin maintenant.»

Mais Barbra Streisand n'est pas la seule à avoir fustigé Donald Trump pendant cette soirée. La vedette de Broadway Kristin Chenoweth s'est inspirée d'une chanson de la comédie musicale Wicked pour créer une parodie se moquant du président républicain controversé. John Legend et Andra Day se sont également associés pour interpréter un duo de Greatest Love of All de Whitney Houston, tandis qu'Adam Lambert a interprété avec enthousiasme Ready to Run.