Broadway... à la maison!

L’arrivée du phénomène Hamilton sur Disney+ a initié plusieurs novices à l’univers des comédies musicales sur scène. En attendant la réouverture des lumières de Broadway, prévue pour janvier, voici six autres captations qui permettront aux fans de patienter.

Programme double avec le Fantôme

On connaît tous The Phantom of the Opera, fable romantique applaudie par plus de 130 millions de spectateurs depuis sa création en 1986. Mais sa suite ? Disons que Love Never Dies n’a pas connu le même rayonnement. Et pourtant. Les chemins de Christine Daaé et du célèbre Fantôme s’y croisent à nouveau, cette fois-ci à New York, 10 années après les événements de Paris. Le résultat a beau ne pas être aussi mémorable que l’original, il mérite tout de même d’être vu, ne serait-ce que pour renouer avec le génie d’Andrew Lloyd Webber.

► Disponible sur disque, iTunes et YouTube

Shrek

Vous souhaitez initier vos enfants à la magie de Broadway ? Pourquoi ne pas commencer par Shrek ? Petits et grands succomberont au charme ludique et décalé de ce spectacle musical mettant en vedette le plus célèbre des ogres, entouré de ses complices Fiona, L’Âne et compagnie. On y revisite l’intrigue de la saga cinématographique à travers une trentaine de chansons originales signées David Lindsay-Abaire (High Fidelity).

► Disponible sur disque, iTunes et YouTube

Rent

On a beau les connaître par cœur, les Seasons of Love, Out Tonight, One Song Glory et autres chansons de Rent n’ont rien perdu de leur impact avec les années. Certes, l’œuvre-culte du regretté Jonathan Larson est moins subversive qu’elle ne l’était lors de sa création, il y a près de 25 ans. Mais son message d’acceptation et de tolérance est encore on ne peut plus actuel aujourd’hui. Un spectacle majeur et poignant, d’ailleurs lauréat d’un prix Pulitzer, à voir... puis à revoir.

► Disponible sur disque, iTunes et YouTube

Billy Elliot

Impossible d’être insensible au récit de Billy Elliot, dans lequel un jeune garçon délaisse son entraînement de boxe pour suivre son véritable rêve : grossir les rangs de la prestigieuse école de ballet de Londres. Le spectacle, adapté du long-métrage du même titre, a d’abord séduit les Anglais avant de traverser l’Atlantique, porté par une partition musicale signée Elton John.

► Disponible sur disque, iTunes et YouTube

Newsies

Succès indéniable sur les planches de Broadway depuis près d’une décennie, la comédie musicale Newsies, inspirée de la grève des camelots new-yorkais en 1899, est somme toute plutôt méconnue de ce côté-ci de la frontière américaine. On craque pour les numéros de danse franchement époustouflants, et, bien sûr, pour le duo formé de Jeremy Jordan et de Kara Lindsay qui reprennent leur rôle pour cette captation destinée à la plateforme Disney+.

► Disponible sur Disney+