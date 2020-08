Des balados pour le futur

Malgré le déconfinement qui continue, le futur reste incertain pour plusieurs d’entre-nous.

La possibilité d’une importante crise économique ou d’une deuxième vague de COVID-19 n’est jamais bien loin.

À quoi ressemblera les prochains mois, les prochaines années? Est-ce qu’un retour à la «normal» est toujours possible?

Bien qu’il soit impossible de répondre à ces questions avec certitude sans l’aide d’une authentique boule de cristal, il est pertinent de penser au futur que nous aimerions voir se réaliser.

Cette semaine, je vous suggère donc 5 balados qui pourront vous aider à réfléchir à tout ça ou simplement vous aider à vous préparer à un avenir post-pandémie.

5 balados pour l’après pandémie

Et après... - QUB Radio

Josélito Michaud invite dans ce balado plusieurs personnalités publiques pour discuter de ce que nous devrions apprendre de cette crise sans précédent. Ces grandes entrevues nous offrent une vision critique, mais habituellement optimiste de la façon dont notre société s’adaptera à cet étrange moment de notre histoire.

Stress Test – The Globe and Mail

La pandémie a fait particulièrement mal à nos portefeuilles, que ce soit à cause d’une perte d’emploi ou des placements qui en ont pris un coup. Est-ce le projet pour lequel vous économisiez est maintenant hors de portée? Pas nécessairement selon les animateur de ce balado du journal canadien The Globe and Mail qui vous conseillera sur comment gérer votre argent en ces temps incertains.

Travail (en cours) – Louie Media

Plusieurs d’entres-nous ont vu leur milieu de travail changer au cours des derniers mois, pour le meilleur et pour le pire. Au delà de se seulement se demander si le télétravail est là pour rester, ce balado de Slate explore les façons dont le monde du travail pourrait ou devrait évoluer dans le futur.

Advice for and from the future – Rose Eveleth

Ce nouveau projet de Rose Evereth répond à des questions sérieuses ou ridicules que vous pourriez avoir dans un futur éloigné. Si vous vous êtes déjà demandé si vous devriez cryoconserver votre chien et le garder en vie pour l’éternité, ce balado est fait pour vous.

Futur et médias – Fonds des médias du Canada

Catherine Mathys discute avec des experts des grands changements en cours dans le milieu des médias et du divertissement. Un balado particulièrement pertinent pour les gens travaillant dans ces industries.