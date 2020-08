Elton John célèbre 30 ans de sobriété

Elton John fête ses 30 ans de sobriété. Pour l’occasion, le musicien et chanteur de 73 ans a partagé sur les réseaux sociaux des clichés de sa pièce des Alcooliques anonymes et d'un gâteau de célébration alors qu'il marquait l'événement. Dans la légende qui l'accompagnait, il est revenu sur ce qui aurait pu se passer s'il n'avait pas apporté un changement positif à sa vie.

«Réfléchissant au jour le plus magique ayant célébré mon 30e anniversaire de sobriété, a-t-il écrit. Tant de jolies cartes, de fleurs et de jetons de mes fils, David, des amis du Programme, du personnel du bureau et de nos foyers. Je suis vraiment un homme béni.»

Il a ajouté: «Si je n'avais pas finalement fait le grand pas de demander de l'aide il y a 30 ans, je serais mort. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui m'ont inspiré et soutenu tout au long du chemin», a-t-il écrit en accompagnant son texte de divers émojis.

La star a également reçu des cartes et des fleurs pour marquer cet anniversaire spécial.

Elton John avait déjà abordé en toute franchise ses années de consommation de drogue et d'alcool, et confié à Entertainment Tonight que ses deux célèbres concerts au Dodger Stadium de Los Angeles en 1975 lui ont «sauvé la vie» et fait réaliser que sa consommation de drogue était hors de contrôle.